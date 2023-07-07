Кинотеатр «Москино Музеон» — летняя киноплощадка под открытым небом. В репертуаре — авторское кино, новинки кинопроката, фестивальные хиты, а также классика мирового кинематографа. В кинотеатре также проходят показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. В кинотеатре 190 мест. Фильмы демонстрируются в формате 2D. Кинотеатр оборудован крышей, которая закрывает посадочные места и позволяет укрыться от дождя. Даже при наличии билетов с указанием места, в кинотеатре действует формат свободной рассадки. Часы работы: Ежедневно 20:00–00:00 https://mos-kino.ru/
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