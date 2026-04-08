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Кинотеатр «Пионер»

Москва, Кутузовский пр-т 21

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«Пионер» — это кинотеатр без попкорна, что во многом определяет его атмосферу. Два камерных уютных зала по 84 места в каждом. В течение года в кинотеатре проходят кинофестивали и тематические недели национальной кинематографии — французская, израильская, итальянская и другие. Пионер регулярно проводит ретроспективы и премьеры знаковых российских и зарубежных фильмов. За время своего существования в гостях у «Пионера» побывали Фрэнсис Форд Коппола, Пол Верхувен, Тим Бертон, Отар Иоселиани, Изабель Юппер, Фанни Ардан, Луи Гаррель, Рутгер Хауэр, Иржи Менцель, Нанни Моретти и многие другие. Летом 2014 года Пионер запустил программу «Наконец-то в кино», в рамках которой зрители могут увидеть отреставрированные и полные режиссёрские версии шедевров мирового кино, никогда не выходившие в российский прокат. https://pioner-cinema.ru Режим работы: 10-00-00:00
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Комментарии

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Настасия
19 мая, 22:13

Всегда интересный репертуар, можно попасть на уникальные показы, которых нет больше нигде. Отдельный лайк за голос Ринаты Литвиной, который объявляет начало сеанса.

VV
Victoria Vin
15 июля 2025, 02:54

Приятная атмосфера, антураж, удобные кресла. Не очень озвучка в зале, но это не критично. С собой можно взять еду, тк покупать на месте достаточно дорого.

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