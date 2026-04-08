«Пионер» — это кинотеатр без попкорна, что во многом определяет его атмосферу. Два камерных уютных зала по 84 места в каждом. В течение года в кинотеатре проходят кинофестивали и тематические недели национальной кинематографии — французская, израильская, итальянская и другие. Пионер регулярно проводит ретроспективы и премьеры знаковых российских и зарубежных фильмов. За время своего существования в гостях у «Пионера» побывали Фрэнсис Форд Коппола, Пол Верхувен, Тим Бертон, Отар Иоселиани, Изабель Юппер, Фанни Ардан, Луи Гаррель, Рутгер Хауэр, Иржи Менцель, Нанни Моретти и многие другие. Летом 2014 года Пионер запустил программу «Наконец-то в кино», в рамках которой зрители могут увидеть отреставрированные и полные режиссёрские версии шедевров мирового кино, никогда не выходившие в российский прокат. https://pioner-cinema.ru Режим работы: 10-00-00:00
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Комментарии
Victoria Vin15 июля 2025, 02:54
Приятная атмосфера, антураж, удобные кресла. Не очень озвучка в зале, но это не критично. С собой можно взять еду, тк покупать на месте достаточно дорого.
Всегда интересный репертуар, можно попасть на уникальные показы, которых нет больше нигде. Отдельный лайк за голос Ринаты Литвиной, который объявляет начало сеанса.