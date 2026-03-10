Первый сеанс фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» накануне его перевыпуска в российский прокат. Вступительное слово в формате искусствоведческой мини-лекции представит сценарист и писательница Елена Вернер — автор «Полной совместимости», «Шальной императрицы», «Знахаря» и романов в жанре психологической прозы. Эксперт разберёт причину популярности «Сумерек», обусловленной психологией восприятия, расскажет об истории этого сюжета в разные века и его эволюции. А также акцентирует важные для этой истории архетипы: кровь как жизненная субстанция, триада «Чудо-Тайна-Авторитет», Самость, Анима и Анимус и о драматургических структурах, сработавших на популярность саги. Именно с точки зрения архетипов «Сумерки» были обречена на успех. По традиции Пионера первый и последующие сеансы «Сумерки. Сага. Новолуние» будут показаны в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.