ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Спец. показ: «Сумерки. Сага. Новолуние» и вступительное слово

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Первый сеанс фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» накануне его перевыпуска в российский прокат. Вступительное слово в формате искусствоведческой мини-лекции представит сценарист и писательница Елена Вернер — автор «Полной совместимости», «Шальной императрицы», «Знахаря» и романов в жанре психологической прозы. Эксперт разберёт причину популярности «Сумерек», обусловленной психологией восприятия, расскажет об истории этого сюжета в разные века и его эволюции. А также акцентирует важные для этой истории архетипы: кровь как жизненная субстанция, триада «Чудо-Тайна-Авторитет», Самость, Анима и Анимус и о драматургических структурах, сработавших на популярность саги. Именно с точки зрения архетипов «Сумерки» были обречена на успех. По традиции Пионера первый и последующие сеансы «Сумерки. Сага. Новолуние» будут показаны в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
c
по

от 900₽

Равная группа поддержки: о жизни с депрессией
Равная группа поддержки: о жизни с депрессией

500₽

Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Популярное
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
до

1300₽

Ответ Гиппократа
Популярное
Ответ Гиппократа
до

от 3900₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста