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Допрокатный показ «О чём говорят любовники» с кинокритиком

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ новинки итальянского кинематографа «О чём говорят любовники» — волнующей истории о романтическом приключении с неожиданными сюжетными поворотами. Картину представит кинокритик Гия Сичинава, автор тг-канала Cahiers du Sicho, пишущий для «Сеанса», КиноАфиши, Окколокино и других изданий. Леа, молодая женщина с амбициями писательницы, обращается к женщине-психологу, чтобы разобраться в запутанных отношениях между своим бойфрендом Андреа и женатым Рокко, недавняя встреча с которым перевернула её жизнь. Режиссёрский дебют Людовики Рампольди основан на её тексте, написанным 20 лет назад, но не потерявшим своей остроты и очень похожим на современный сюжет. К своей самостоятельной картине Рампольди двигалась 15 лет: она успешно работала сценаристкой в итальянском кино и сериалах. Её сценарные работы отмечены престижными национальными премиями, а дебют «О чём говорят любовники» был показан на 26-м Фестивале европейского кино в Леччо (Италия) и включён в подборку кинофестиваля NICE, ежегодно представляющим лучшие итальянские картины по всему миру.

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