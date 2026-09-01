Специальный показ новинки итальянского кинематографа «О чём говорят любовники» — волнующей истории о романтическом приключении с неожиданными сюжетными поворотами. Картину представит кинокритик Гия Сичинава, автор тг-канала Cahiers du Sicho, пишущий для «Сеанса», КиноАфиши, Окколокино и других изданий. Леа, молодая женщина с амбициями писательницы, обращается к женщине-психологу, чтобы разобраться в запутанных отношениях между своим бойфрендом Андреа и женатым Рокко, недавняя встреча с которым перевернула её жизнь. Режиссёрский дебют Людовики Рампольди основан на её тексте, написанным 20 лет назад, но не потерявшим своей остроты и очень похожим на современный сюжет. К своей самостоятельной картине Рампольди двигалась 15 лет: она успешно работала сценаристкой в итальянском кино и сериалах. Её сценарные работы отмечены престижными национальными премиями, а дебют «О чём говорят любовники» был показан на 26-м Фестивале европейского кино в Леччо (Италия) и включён в подборку кинофестиваля NICE, ежегодно представляющим лучшие итальянские картины по всему миру.