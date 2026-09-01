Специальный показ культовой картины Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои» (1983). Приглашённый спикер киновед Максим Малышев — эксперт по творчеству и фильмографии Копполы, представит фильм и обсудит его с куратором Пионера Виктором Прокофьевым. «Изгои» сняты мэтром после его знаменитых «Разговора», «Крёстного отца» и «Апокалипсис сегодня» и образовали важную для истории кино эру Копполы, в которой он переосмыслил фильмы о подростках. В этом же 1983-м он поставит «Бойцовую рыбку» о тинейджерских бандах. Оба фильма — экранизации коротких романов Сьюзен Хинтон, писавшей в 1960-х о своих ровесниках. Публикация «Изгоев» вышла, когда её автору едва исполнилось 19. Здесь дебютировали будущие суперзвёзды Голливуда: Патрик Суэйзи, Мэтт Диллон, Том Круз, Эмилио Эстевес, Дайан Лэйн и другие. Брутальная картина с юношеским задором и подростковой романтикой приобрела культовый статус: многократно перевыпускалась в кинопрокат и физических носителях, продолжилась в виде телесериала и мюзикла, а в 2019 году на месте съемок в городе Талса был открыт музей «Изгоев». Фильм будет показан в современной реставрации 4k на английском языке с русскими субтитрами.