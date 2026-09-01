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Киновечер «Удовольствие быть ограбленным»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм, который возвращает к американскому независимому кино и одновременно показывает, куда может развиться эстетика мамблкора. Здесь граница между постановкой и случайностью становится особенно тонкой. О фильме: Элеонора проводит дни, бесцельно перемещаясь по Нью-Йорку. Она знакомится с людьми, заводит случайные связи, крадёт вещи и оказывается в приключениях, которые постепенно складываются в портрет молодой женщины, не слишком понимающей, куда движется её жизнь. Дебютный фильм Джошуа Сэфди во многом строится на наблюдении. Нью-Йорк здесь становится живой средой, в которой героиня постоянно сталкивается с новыми людьми и ситуациями. Как и в мамбкоре, фильм отказывается от ощущения тщательно сконструированной истории. Сюжет складывается из небольших эпизодов, разговоров и случайных встреч, а героиня существует в состоянии постоянной неопределённости. При этом Сэфди добавляет к этой интонации собственную энергию — городскую, нервную и хаотичную. Его герои не пытаются обязательно прийти к какому-то результату. Они просто перемещаются по городу, вступают в отношения, совершают ошибки и продолжают двигаться дальше. После просмотра попробуешь ответить на главный вопрос: что делает фильм мамбкором — отсутствие сюжета, естественные диалоги, любительская съёмка или особый взгляд на жизнь человека, который ещё не знает, куда ему двигаться дальше?

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