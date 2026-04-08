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Вспышка

Москва, Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

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Вспышка — концептуальная кофейня Москвы. Вспышка — не только про кофе и еду. Это микс креативной атмосферы, коворкинга, кофейной культуры, где ты можешь заявить о себе, поделиться опытом и встретить своих людей. Здесь предлагают гостям спешалти кофе собственной обжарки, вкусные десерты, еду с натуральными составами, и необычные авторские напитки. Здесь проходят мероприятия : клуб английского языка, кинопоказы, выставки и квартирники, вечеринки и стендап-шоу, лекции, гвоздестояние и нейрографика. На втором этаже пространства располагается шоурум дизайнерской одежды I’MM, которую создаёт основательница кофейни. Вспышка — это эмоции события и атмосфера. Место, где ты можешь быть собой. Режим работы: Пн-пт 09:00 – 22:00 Сб-вс 10:00 – 22:00 Сайт: https://vspyshka.coffee/
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