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Киноужин: «Идеальные дни»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4600₽ до 8700₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

«Этот мир состоит из множества миров: одни связаны между собой, а другие нет» Главный герой картины «Идеальные дни» находит красивое в обыденном, достаёт свой пленочный Olympus и щёлкает кроны деревьев, вдыхает воздух и есть ощущение, что он искренне рад тому, что сегодня он снова проснулся После просмотра хочется долго гулять, наслаждаться красивым, подмечать разное и делиться с другими — ты видел какой мир красивый? Показ на японском языке с русскими субтитрами В меню вечера тебя ждёт: На закуску: домашняя фокачча с вареньем из перца рамиро и феты На горяее: лазанья лосось, шпинат На десерт: любимый фисташковый тирамису Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл к нам в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз.

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