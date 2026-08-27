История о двух одиноких людях, случайно встретившихся в неслучайном месте. Их связывает проведённая вместе ночь год назад, закончившаяся быстрым расставанием, но судьба даёт им шанс начать всё сначала. Спектакль о современных отношениях где люди боятся новой любви и открыться друг другу, но при этом очень желая полюбить снова. Это вечер, где театр смешивается с жизнью, а зритель становится частью истории… Это гастро-иммерсивный спектакль с живым джазом, после которого вечер продолжается в виде танцевальной вечеринки с ди-джей сетом. Ты будешь есть, пить, слушать живую музыку — и наблюдать за тем, что бывает, когда в баре встречаются два одиночества. То самое неуловимое «что-то»... Летний вечер, уютная веранда и трогательная комедия. Напиток в подарок каждому гостю перед спектаклем.