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Едва знакомы 5.0

Москва, Большой Козловский переулок, 13/17

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Второе пространство проекта «Едва знакомы» в палатах XVII века. Душевный островок с тёплыми посиделками и самыми разными активностями. Едва Знакомы — место, где всегда праздник. Здесь собирают незнакомых людей за столом и с удовольствием проводят время вместе.
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