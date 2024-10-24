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Паоло Дженовезе — чудесный итальянский режиссёр, которого ты можешь знать по картинам «Идеальные незнакомцы» или «Супергерои». Просмотр на итальянском языке с русскими субтитрами Главные герои фильм...
Молодой повар мечтает однажды накормить великого Сальвадора Дали и ради этой мечты открывает ресторан на побережье Каталонии. Пока великий художник не приходит, жизнь продолжается и перед нами практич...
Атмосфера совместных просмотров сериала «Секс в большом городе» очень напоминает встречу с подружками, где все за одно, желают друг другу только крутые гадания, cмеются и поддерживают героинь. В про...
Воскресенье, Довиль, море, случайная встреча и дорога домой. Перед тобой двое: каждый со своей памятью и своей потерей, начинают понемногу узнавать друг друга — через разговоры, взгляды, поездки и те...