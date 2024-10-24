В детстве я мечтала быть Кэрри, а теперь Самантой

Атмосфера совместных просмотров сериала «Секс в большом городе» очень напоминает встречу с подружками, где все за одно, желают друг другу только крутые гадания, cмеются и поддерживают героинь. В про...