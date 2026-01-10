Саундтреки из этих фильмов уже стали классикой: «Завтрак у Тиффани», «История любви», «Крёстный отец», «Запах женщины», «Титаник». Знаменитые мастера — Нино Рота, Эннио Морриконе, Франсис Лей, Глен Миллер, Мишель Легран — и это далеко не полный список композиторов, чьи имена высечены золотыми буквами в истории кино. Сможешь попутешествовать по мировому кинематографу — от Чарли Чаплина до легендарного «Титаника». Расскажут историю создания знаменитых картин, не произнося ни слова, и озвучат легендарные кадры в сиянии свечей. За музыкальную составляющую концерта отвечает весьма интересный и необычный состав, а именно: балалайка, две домры, баян, гитара, кларнет, рояль и ударная группа. Они — главные герои концерта, в котором зрители погрузятся в магический мир кино и музыки.