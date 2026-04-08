Кинозал ГУМа — это камерный кинотеатр из четырёх залов, где показывают кино, проходят киноклубы, лектории и многое другое. Архитектурный проект был выполнен по специальному заказу ГУМа. Классический «театральный декор» отвечает самым высоким акустическим стандартам привычных «чёрных коробок». Кинозал ГУМа полностью сохранил архитектуру Главного универсального магазина — лепнина начала XX века на потолке и знаменитые хрустальные люстры. Они отреставрированы и обработаны специальным лаком: хрусталь не должен звенеть во время высоких или низких звуков. Огромные окна залов выходят на Ветошный переулок. Во время сеансов их закрывают бархатные многослойные шторы. Внутренний слой из особой противопожарной ткани улучшает звук, а внешний — придает залу дополнительную театральную торжественность. Кинозал ГУМа — независимый, он не связан ни с одной прокатной сетью. Поэтому репертуар здесь особенный. В Кинозале ГУМа помимо показов текущего премьерного репертуара проходят мероприятия: киноклубы (обсуждения классических и современных фильмов с экспертами кино) и лектории. https://gum.ru/kinozal/ Режим работы: ежедневно 10:00-23:00
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