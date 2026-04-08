https://moscowfilmschool.ru Московская школа кино появилась в 2012 году и стала локомотивом изменений в сфере кинообразования. Школа аккумулирует лучший российский и международный опыт в области подготовки специалистов для творческих индустрий, наращивает технологические ресурсы и развивает новые направления. Московская школа кино регулярно проводит открытые лекции, мастер-классы и фестивали, такие как ежегодный городской проект «Лето как в кино». Эти мероприятия доступны не только студентам, но и всем желающим, интересующимся кинематографом. Режим работы: ПН-ПТ: 9:00-18:00
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