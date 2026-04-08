  1. Москва
  2. Места
  3. Кино

Московская школа кино

Москва, Нижняя Сыромятническая 10, стр 2

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://moscowfilmschool.ru Московская школа кино появилась в 2012 году и стала локомотивом изменений в сфере кинообразования. Школа аккумулирует лучший российский и международный опыт в области подготовки специалистов для творческих индустрий, наращивает технологические ресурсы и развивает новые направления. Московская школа кино регулярно проводит открытые лекции, мастер-классы и фестивали, такие как ежегодный городской проект «Лето как в кино». Эти мероприятия доступны не только студентам, но и всем желающим, интересующимся кинематографом. Режим работы: ПН-ПТ: 9:00-18:00
Карта места...

Ещё кино в городе Москва

Популярное

Кинотеатр «Художественный»

Ул. Арбатская пл., 14
Карточка

Каро 11 Октябрь

Новый Арбат ул., 24
Карточка

ГУМ Кинозал

Красная пл., 3
Карточка

Синематека «Мир искусства»

Долгоруковская улица, 33с3
Карточка

Кинотеатр «Пионер»

Кутузовский пр-т 21
Карточка

Кинотеатр «Иллюзион»

Котельническая наб., 1/15
Карточка
Популярное

Москино Музеон

Крымский Вал, влад. 2, парк искусств «Музеон»
Карточка

Московская школа кино

Нижняя Сыромятническая 10, стр 2
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста