http://www.chronotop.ru/ «Мир искусства» уникальное пространство, включающее в себя как кинотеатр и киномагазин, так и киношколу. Единственный в своём роде, кинотеатр со своим лицом. Душой его является необычный репертуар. Здесь ты можешь увидеть то, что нельзя посмотреть в других кинотеатрах: классику мирового кино, современное авторское кино, фильмы по искусству, документальное и анимационное кино, короткометражное кино и работы молодых кинематографистов. Режим работы: ПН-ПТ: 14:00–23:00 СБ-ВС: 11:00–23:00
Карта места...
Комментарии
Пользователь №9214444 октября 2024, 07:38
Уютное местечко)
Аноним28 июля 2022, 03:54
Лучший кинотеатр Москвы. Атмосферное место, где можно посмотреть классику кинематографа
Настасия8 января 2025, 01:22
Аноним, поддерживаю
Очень милое и уютное место с потрясающей видеотекой! 💖