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Синематека «Мир искусства»

Москва, Долгоруковская улица, 33с3

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http://www.chronotop.ru/ «Мир искусства» уникальное пространство, включающее в себя как кинотеатр и киномагазин, так и киношколу. Единственный в своём роде, кинотеатр со своим лицом. Душой его является необычный репертуар. Здесь ты можешь увидеть то, что нельзя посмотреть в других кинотеатрах: классику мирового кино, современное авторское кино, фильмы по искусству, документальное и анимационное кино, короткометражное кино и работы молодых кинематографистов. Режим работы: ПН-ПТ: 14:00–23:00 СБ-ВС: 11:00–23:00
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Комментарии

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Соник
21 октября 2024, 03:42

Очень милое и уютное место с потрясающей видеотекой! 💖

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Пользователь №921444
4 октября 2024, 07:38

Уютное местечко)

А
Аноним
28 июля 2022, 03:54

Лучший кинотеатр Москвы. Атмосферное место, где можно посмотреть классику кинематографа

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Настасия
8 января 2025, 01:22

Аноним, поддерживаю

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