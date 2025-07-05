«Художественный» — один из старейших кинотеатров мира, открытый в 1909 году. Здесь проходили важнейшие премьеры, показывали первые звуковые и цветные фильмы, а само здание всегда было оборудовано по последнему слову техники. В 2020 году завершились масштабные реставрационные работы. Ориентируясь на оригинальные чертежи Фёдора Шехтеля, реставраторы восстановили исторический облик здания. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. В «Художественном» проходили важнейшие премьеры — среди них «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна и «Кино-Глаз» Дзиги Вертова. В 30-е годы в кинотеатре показали первые советские звуковые и цветные фильмы. https://cinema1909.ru/ Режим работы: Понедельник, среда, пятница: 11:45–23:00 Вторник: 08:45–00:00 Четверг: 12:00–23:15 Суббота, воскресенье: 09:45–00:00
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Комментарии
Шикарное и красивое место! Можно приходить просто так в кафе и рестик, даже если не планируешь смотреть кино. Это также красивое место для фото. Рекомендую! 👍
Аноним24 июня 2024, 09:16
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь интересный фильм
Стефан21 июля 2024, 20:37
Аноним, черная бабочка (с Антонио бандеросом)
Любимый ❤
Аноним7 февраля 2024, 15:23
14 февраля там будет отличный фильм
Екатерина5 февраля 2024, 07:13
Мой любимый кинотеатр❤
Богемное место