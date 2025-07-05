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Кинотеатр «Художественный»

Москва, Ул. Арбатская пл., 14

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«Художественный» — один из старейших кинотеатров мира, открытый в 1909 году. Здесь проходили важнейшие премьеры, показывали первые звуковые и цветные фильмы, а само здание всегда было оборудовано по последнему слову техники. В 2020 году завершились масштабные реставрационные работы. Ориентируясь на оригинальные чертежи Фёдора Шехтеля, реставраторы восстановили исторический облик здания. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. В «Художественном» проходили важнейшие премьеры — среди них «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна и «Кино-Глаз» Дзиги Вертова. В 30-е годы в кинотеатре показали первые советские звуковые и цветные фильмы. https://cinema1909.ru/ Режим работы: Понедельник, среда, пятница: 11:45–23:00 Вторник: 08:45–00:00 Четверг: 12:00–23:15 Суббота, воскресенье: 09:45–00:00
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Комментарии

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Настасия
30 июля, 01:25

Богемное место

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Глеб
5 января 2025, 04:15

Шикарное и красивое место! Можно приходить просто так в кафе и рестик, даже если не планируешь смотреть кино. Это также красивое место для фото. Рекомендую! 👍

А
Аноним
24 июня 2024, 09:16

Посоветуйте пожалуйста какой нибудь интересный фильм

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Стефан
21 июля 2024, 20:37

Аноним, черная бабочка (с Антонио бандеросом)

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Yana
27 марта 2024, 02:16

Любимый ❤

А
Аноним
7 февраля 2024, 15:23

14 февраля там будет отличный фильм

Е
Екатерина
5 февраля 2024, 07:13

Мой любимый кинотеатр❤

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