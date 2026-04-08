«Иллюзион» – легендарный кинотеатр Госфильмофонда России, расположенный в высотке на Котельнической набережной. Он был открыт 18 марта 1966 года для показа фильмов из коллекции Госфильмофонда. В этом же году совместно с зарубежными архивами были организованы ретроспективные показы фильмов Канады, Венгрии, Италии, Чехословакии, Швеции, Югославии, Болгарии, Японии, программы, посвящённые творчеству Дэвида Уорка Гриффита, Фрица Ланга, Бориса Барнета и других. С 1966 года и по сей день ключевая стратегия «Иллюзиона» – показы шедевров мировой и советской классики и знакомство зрителя с современным фестивальным и зрительским кино. В год в кинотеатре проводится около 300 мероприятий, среди которых показы с пленки 35-мм, ретроспективы знаковых режиссёров, показы немого кино с музыкальным сопровождением, премьерные и специальные показы, встречи с режиссёрами и съёмочными группами, отечественные и международные кинофестивали. Сайт: http://illuzion-cinema.ru/ Режим работы: Ежедневно 10:00-23:00
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