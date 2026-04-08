  1. Москва
  2. Места
  3. Кино

Кинотеатр «Иллюзион»

Москва, Котельническая наб., 1/15

Телефон

Telegram

ВКонтакте

«Иллюзион» – легендарный кинотеатр Госфильмофонда России, расположенный в высотке на Котельнической набережной. Он был открыт 18 марта 1966 года для показа фильмов из коллекции Госфильмофонда. В этом же году совместно с зарубежными архивами были организованы ретроспективные показы фильмов Канады, Венгрии, Италии, Чехословакии, Швеции, Югославии, Болгарии, Японии, программы, посвящённые творчеству Дэвида Уорка Гриффита, Фрица Ланга, Бориса Барнета и других. С 1966 года и по сей день ключевая стратегия «Иллюзиона» – показы шедевров мировой и советской классики и знакомство зрителя с современным фестивальным и зрительским кино. В год в кинотеатре проводится около 300 мероприятий, среди которых показы с пленки 35-мм, ретроспективы знаковых режиссёров, показы немого кино с музыкальным сопровождением, премьерные и специальные показы, встречи с режиссёрами и съёмочными группами, отечественные и международные кинофестивали. Сайт: http://illuzion-cinema.ru/ Режим работы: Ежедневно 10:00-23:00
Карта места...

Предстоящие события в этом месте

по подписке
Психология кино: «Неизбранные дороги»
Психология кино: «Неизбранные дороги»

Тема встречи — деменция, актуальной проблеме которой посвящена проникновенная экранная история взаимоотношений отца и дочери в исполнении Хавьера Бардема и Эль Фаннинг. В обсуждении примут участие — п...

по подписке
Спецпоказ: «Девочки учатся бриться»
Спецпоказ: «Девочки учатся бриться»

Специальный показ российской драмы «Девочки учатся бриться». Картина впервые была представлена публике в основном конкурсе фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Лента стала полномет...

по подписке
Спецпоказ «Твигги» с редактором культуры Афиша Daily
Спецпоказ «Твигги» с редактором культуры Афиша Daily

Приготовься отправиться в путешествие во времени, направляясь в эпоху, по которой сходили с ума. Специальный показ документального фильма-портрета «Твигги». Картина от первого лица представит не толь...

по подписке
Спецпоказ «Донни Дарко» с кинокритиком
Спецпоказ «Донни Дарко» с кинокритиком

Специальный показ культового научно-фантастического триллера «Донни Дарко». В этом году картине, ставшей знаковым кинематографическим потрясением для целого поколения зрителей, исполнилось двадцать пя...

Ещё кино в городе Москва

Популярное

Кинотеатр «Художественный»

Ул. Арбатская пл., 14
Карточка

Каро 11 Октябрь

Новый Арбат ул., 24
Карточка

ГУМ Кинозал

Красная пл., 3
Карточка

Синематека «Мир искусства»

Долгоруковская улица, 33с3
Карточка

Кинотеатр «Пионер»

Кутузовский пр-т 21
Карточка

Кинотеатр «Иллюзион»

Котельническая наб., 1/15
Карточка
Популярное

Москино Музеон

Крымский Вал, влад. 2, парк искусств «Музеон»
Карточка

Московская школа кино

Нижняя Сыромятническая 10, стр 2
Карточка

Комментарии

Аватар
Лилия Коренева
11 декабря 2024, 05:33

Классный кинотеатр, приятная атмосфера

А
Аноним
13 июля 2024, 04:16

Один из немногих кинотеатров, где еще крутят фильмы с плёнки

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста