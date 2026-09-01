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Спецпоказ «Донни Дарко» с кинокритиком

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ культового научно-фантастического триллера «Донни Дарко». В этом году картине, ставшей знаковым кинематографическим потрясением для целого поколения зрителей, исполнилось двадцать пять лет. На специальном показе будет продемонстрирована первоначальная кинопрокатная версия фильма, с которой и началась его долгая жизнь. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. «Донни Дарко» — один из ярчайших дебютов, случившихся в американском независимом кино. Сценарий был написан молодым режиссёром Ричардом Келли за двадцать восемь дней, что оказалось символичным, ведь именно тот же срок по сюжету фигурировал в прогнозе о наступлении апокалипсиса. Период длиною почти в месяц станет определяющим в процессе взросления обыкновенного старшеклассника Донни, которого сыграл Джейк Джилленхол. За это время герой успеет влюбиться, узнать высокую цену правды и сделать шокирующее открытие об окружающей его реальности. Фильм Келли — одновременно нежный, тревожный и достоверный портрет юности, наполненный отсылками к американской культуре и эпохе Рональда Рейгана. Донни Дарко — обычный старшеклассник, живет с родителями и двумя сестрами. Однажды он встречает человека в костюме кролика, который сообщает парню, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд наступит конец света.

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