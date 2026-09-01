Приготовься отправиться в путешествие во времени, направляясь в эпоху, по которой сходили с ума. Специальный показ документального фильма-портрета «Твигги». Картина от первого лица представит не только честную историю одной из первых всемирно известных супермоделей, но и подробно, без прикрас, погрузит зрителей в закулисный мир богемы шестидесятых и семидесятых годов. Молодая девушка по имени Лесли Хорнби начинала как «лицо» модного лондонского салона красоты, но уже после первой профессиональной фотосессии обрела не только звучный псевдоним Твигги, но и каноническую фирменную прическу. Фильм Сэди Фрост это не только попытка разобраться в культурном феномене одной из первых «девушек с обложки», но и возможность дать слово самой героине, продемонстрировав всю её внутреннюю сложность, вдохновившую обрести свободу и индивидуальность целое поколение. Ведь Твигги была ит-девушка (it-girl) лишь недолгое время — ярко стартовав, в начале 70-х она взяла совсем другое направление для развития своей карьеры, перейдя в актёрство и преуспев, как в кадре, так и на сцене. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями редактор культуры Афиша Daily Наталья Сысоева. О первой супермодели и главной ит-девушка (it-girl) всех времён, легендарной Твигги. Её карьера взлетела как ракета: в 16 лет Твигги признали «лицом 1966 года», а в 17 лет она уже блистала на обложках Vogue и Tatler, и журнал New Yorker посвятил её феномену почти сто страниц. Своей эльфийской внешностью и инопланетной энергией Твигги перевернула представления о женской красоте, совершила революцию в мире моды и стала голосом целого поколения. Сейчас она впервые рассказывает на камеру свою историю.