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Философский вечер о любви «Свидание»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Что, если самое важное свидание в твоей жизни уже назначено? «Свидание» — философский вечер Софи Богарне о любви к себе и встрече с той, по кому мы тоскуем больше всего, — с самой собой. За чужими ожиданиями, привычными ролями и масками часто остаётся та часть нас, которую мы привыкли прятать. Но именно она знает ответы на самые важные вопросы. Этот вечер — возможность остановиться и посмотреть не по сторонам, а внутрь себя. Встретиться со своими желаниями, уязвимостью, памятью и теми частями личности, которым мы не всегда позволяем проявиться. Это не лекция и не мотивационная встреча. Это свидание. В кинематографической части вечера состоится показ короткометражной новеллы Софи Богарне — истории женщины, которая готовится к свиданию, накрывает стол на двоих и ждёт кого-то в старинном парижском доме. Но постепенно становится ясно: эта встреча совсем не о том, о чём кажется сначала. После показа — разговор со зрителями, вопросы и обсуждение увиденного. Ведущая вечера — Анфиса Чехова.

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