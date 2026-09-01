Что, если самое важное свидание в твоей жизни уже назначено? «Свидание» — философский вечер Софи Богарне о любви к себе и встрече с той, по кому мы тоскуем больше всего, — с самой собой. За чужими ожиданиями, привычными ролями и масками часто остаётся та часть нас, которую мы привыкли прятать. Но именно она знает ответы на самые важные вопросы. Этот вечер — возможность остановиться и посмотреть не по сторонам, а внутрь себя. Встретиться со своими желаниями, уязвимостью, памятью и теми частями личности, которым мы не всегда позволяем проявиться. Это не лекция и не мотивационная встреча. Это свидание. В кинематографической части вечера состоится показ короткометражной новеллы Софи Богарне — истории женщины, которая готовится к свиданию, накрывает стол на двоих и ждёт кого-то в старинном парижском доме. Но постепенно становится ясно: эта встреча совсем не о том, о чём кажется сначала. После показа — разговор со зрителями, вопросы и обсуждение увиденного. Ведущая вечера — Анфиса Чехова.