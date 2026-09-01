Специальный показ российской драмы «Девочки учатся бриться». Картина впервые была представлена публике в основном конкурсе фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Лента стала полнометражным дебютом режиссёра документального кино Ольги Панкратовой, в своей работе решившей обратиться к эпохе 90-х и взглянуть на неё через нетипичную для отечественной индустрии оптику нежной женской дружбы. Особое место в фильме играет музыкально-танцевальная составляющая, протягивающая мостик между звучанием прошлой и нынешней эпох. По сюжету две подруги проходят через сложности, связанные со взрослением. Это и процесс сепарации от родителей, и необходимость принять себя, и, конечно, возможность обрести внутреннюю свободу. Одна из героинь теряет связь с реальностью благодаря романтическому увлечению новым школьным учителем. Другая тяготится тем, что родители планируют выдать её замуж за иностранца. Каждая из, казалось, морально неразрешимых коллизий приведет девушек к неожиданным выводам как по отношению к миру, так и самим себе. Фильм представит и обсудит со зрителями приглашённый гость.