Сеанс объединяет четыре картины с ярким авторским взглядом и склонностью к эксперименту. Режиссёры работают с тем, чего нельзя увидеть напрямую: воспоминаниями, страхами, фантазиями, детским и чутким восприятием мира. Для каждой истории они находят собственный киноязык. Корабль дураков Алия глубоко потрясена разрушениями в Бейруте. Родившись во время войны, она развивает в себе защитные механизмы, отдавая отчет своей уязвимости. В своём сокровенном мире она встречает Абу Самру — человека, который тренируется, чтобы стать супергероем и спасти Бейрут. У него в голове тоже живут свои монстры, но он дарит такие образы сопротивления, какие вдохновляют даже режиссера, когда та появляется в кадре. Похищение Счастливые детские воспоминания иногда кажутся странными, когда их оцениваешь во взрослом возрасте. Дело во временной дистанции или в том, что в образе своего юного «я» есть что-то еще, что вызывает ощущение странности? Фильм о навязчивых мыслях, системах убеждений и потусторонних явлениях. Свидетели Это киноэссе исследует мир многовековых дубов и проводит параллели с жизненным циклом человека. Что помнит земля Коренной народ непальского региона Читван веками называл себя «Людьми леса». Сегодня из-за климатического кризиса и натиска цивилизации их мир рушится. На примере 84-летнего целителя Асмы Рама фильм исследует угасание древней культуры, где на смену священным травам приходит фастфуд, а многовековая связь человека и природы исчезает навсегда.