Центр «Зотов» посвящён исследованию теории и практики конструктивизма, изучению идеи создания «нового человека» с помощью среды и влияния направления на свою эпоху и сегодняшний день. В программу центра входят выставки, авангардное кино, лекции и публичные события, а также большая научная грантовая программа. В центре предусмотрены выставочные пространства, общественная зона с книжным клубом и кафе, лекторий, детский клуб, два кинозала, где кроме фильмов эпохи 1920-30-х годов, сопровождаемых лекциями и музыкальной программой, также планируется показ нового прокатного кино. Режим работы: Вт-вс 11:00–22:00 Понедельник — выходной Сайт: https://centrezotov.ru/
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Комментарии
Иван27 января, 23:51
Отличное место.
T. Svetlana21 июля 2025, 20:54
Регулярно смотрю фильмы, была на нескольких выставках. Кинозалы небольшие, но уютные. Часто показывают фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами, классику. Рекомендую. Одно из самых любимых мест в Москве
Здорово, что подобные исторические места берегут и улучшают. Получаю огромное удовольствие от походов в кино сюда