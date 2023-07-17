  1. Москва
  2. Места
  3. Арт-пространства

Центр «Зотов»

Москва, Ходынская улица, 2 стр. 1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Центр «Зотов» посвящён исследованию теории и практики конструктивизма, изучению идеи создания «нового человека» с помощью среды и влияния направления на свою эпоху и сегодняшний день. В программу центра входят выставки, авангардное кино, лекции и публичные события, а также большая научная грантовая программа. В центре предусмотрены выставочные пространства, общественная зона с книжным клубом и кафе, лекторий, детский клуб, два кинозала, где кроме фильмов эпохи 1920-30-х годов, сопровождаемых лекциями и музыкальной программой, также планируется показ нового прокатного кино. Режим работы: Вт-вс 11:00–22:00 Понедельник — выходной Сайт: https://centrezotov.ru/
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Интересные места в Москве: топ 20 необычных мест, которые стоит посетить летом 2023

Собрали список из 20 небанальных мест, популярных у пользователей приложения «Кавёр». Очень разные, иногда противоречивые — и однозначно стоящие посещения!

Ещё арт-пространства в городе Москва

Кейв

Малая Семёновская улица, 6с1
Карточка

Лепим-Рисуем

Федеративный проспект, 46к1
Карточка

Место быть

Мясницкая улица, 24/7с1
Карточка

Открытое пространство Seasons of life в Доме с рыцарем

Садовая-Самотёчная улица, 2/12
Карточка

Linda de La. Арт-центр

Берсеневский переулок, 5с2
Карточка

Нора

Новорязанская улица, 30
Карточка

Blar

улица Усачёва, 13
Карточка

Топь

Угрешская улица, 2с53, подъезд 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Настасия
29 января, 17:31

Здорово, что подобные исторические места берегут и улучшают. Получаю огромное удовольствие от походов в кино сюда

Аватар
Иван
27 января, 23:51

Отличное место.

Аватар
T. Svetlana
21 июля 2025, 20:54

Регулярно смотрю фильмы, была на нескольких выставках. Кинозалы небольшие, но уютные. Часто показывают фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами, классику. Рекомендую. Одно из самых любимых мест в Москве

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста