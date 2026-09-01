Хлебная одиссея! :) Выставка посвящена истории хлеба в России первой половины XX века. Экспозиция строится как сказка, главный герой которой — хлеб, перебравшийся из деревни в город. В своём путешествии он становится свидетелем перестройки общественных институтов, утопических мечтаний и амбициозных урбанистических проектов, а также знакомит зрителей с гастрономическими и культурными традициями эпохи. Выставка состоит из семи глав: «Хлеб. Рождение героя», «Хлеб идет на рынок», «Всё становится хлебом», «Хлеб обретает разум», «Хлеб обретает власть», «Хлеб становится всем» и «Хлеб возвращается домой». В своих странствиях хлеб встречает преуспевающих до революции булочников, прячется от мешочников, идёт на поводу у нэпачей, находит единомышленниов в среде талантливых инженеров и в конечном счете обретает новый дом, а главное — нового себя, представленного 350-ю сортами советских хлебобулочных изделий. Его странствия от деревенского стола к городскому занимают более 20 лет (1917–1939), как у гомеровского Одиссея. В экспозиции представлены живопись, предметы декоративно-прикладного творчества, ольфакторные и интерактивные зоны, произведения современных художников, исторические артефакты и инсталляции. Пройти путь героя зрителям предлагают через многочисленные интерактивы. В первом разделе, посвящённом «рождению» хлеба, посетители узнают, как замешивается тесто в кадке, во втором — могут почувствовать себя продавцом булочек за прилавком, а затем — углубиться в изучение суррогатов хлеба (в голодные годы печь его приходилось из чего попало). Четвёртый раздел погружает в атмосферу зарождающейся сферы общественного питания: гости могут изучить типичное меню советских рабочих и смогут пройти анкетирование столовых сети «Нарпит», которые сыграли ключевую роль в развитии системы общепита в СССР. Пятый раздел, рассказывающий о нарастающем влиянии хлебозаводов, знакомит с хлебопеками 1930-х и позволяет ощутить производственный масштаб хлебопечения через игру по выращиванию дрожжей, подбору ингредиентов и формованию теста. В конце экспозиции зрителей ждет тотальная инсталляция, созданная художницами Варварой и Софьей, где можно стать частью аудиоперформанса и проникнуться духом семейного застолья. Ольфакторная среда на выставке представлена ароматами выпечки (пряного бородинского, сладкого кекса, бутерброда с колбасой и многими другими), а также характерными запахами прошлого, которые главный герой выставки мог бы встретить в процессе своего путешествия. На выставке представлены ольфакторные объекты и инсталляции, в которых используются различные душистые вещества. Если ты знаешь о своей повышенной чувствительности к отдельным ароматам или их компонентам, рекомендуется тебе принять необходимые меры предосторожности до посещения выставки. И важно, что все экспонаты, представленные на выставке, несъедобны. Режим работы: Вторник — воскресенье 11:00–22:00 (касса до 21:00) Понедельник — выходной