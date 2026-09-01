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Спец. показ: «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм представит Алёна Важенина, старший редактор отдела моды The Blueprint. На протяжении десятилетий в роскошных салонах Милана рождался облик мировой фэшн-индустрии. Итальянской модой всегда правили семьи — от Армани, Версаче, Гуччи и Валентино до Миссони, Зенья, Феррагамо, Дольче & Габбана и Прада. В своём первом и последнем интервью на экране Джорджо Армани рассказывает историю зарождения бренда, а голливудские звезды, известные модельеры и критики повествуют о том влиянии, которое итальянская мода оказала на весь мир. Фильм демонстрируется на английском и итальянском языках с русскими субтитрами. Показ организован совместно с изданием The Blueprint.

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