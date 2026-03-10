Просмотр фильмов с лекциями и вкусняшками Расписание: 04.09 «Волшебная страна» 05.09 «Бесподобный Мистер Фокс» 11.09 «Шоколад» 12.09 «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту» 02.10 «Маленькие женщины» 03.10 «Общество мёртвых поэтов» Начало в 19:00 Тебя ждёт: – Выставка «Литературный этаж» об истории Дома и его жителях – Лекция о кинокартине и её режиссёре – Камерный просмотр фильма в оригинале с русскими субтитрами – Интерактив: лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника! Бокал шампанского, авторские закуски собственного приготовления и ароматный чай входят в стоимость билета ;) А ещё гостей фотографируют в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены! Вопросы и запись в ТГ.