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Докер. Её территория

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В консервативной индийской деревне женщинам нельзя выходить из дома без разрешения мужчин. Бхагьяшри и её соратницы требуют права работать, быть видимыми и самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Чем шире становится это движение, тем сильнее сопротивление привычного уклада и тем выше цена равенства. «Её территория» — полнометражный дебют Каллола Мухерджи. Его короткометражные работы участвовали в десятках международных фестивалей, а сам режиссёр сотрудничает с Netflix, DocuBay и другими студиями и преподаёт в Институте кино в Мумбаи. На «Докере» состоится мировая премьера фильма.

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