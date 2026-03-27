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Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах

Арбатская площадь, 14с1

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 6+
Кино
Необычное

Про событие

Камера, мотор! Отправляйся в увлекательное путешествие по кино-Москве, где за два часа прогулки по историческому центру тебя познакомят с обстоятельствами и профессиональными тайнами создания лучших советских фильмов.  Среди панорам домов и улиц найдёшь те самые декорации к любимым кинокартинам: «Служебный роман», «Место встречи изменить нельзя», «Подкидыш», «Мимино» и другие. С гидом ты узнаешь, «почему у львов нет зубов» и «где находится нофелет». Увидишь, где бывали «гостья из будущего» Алиса Селезнёва и режиссёр Якин вместе со своей «кикиморой». А ещё тебе расскажут, что связывает мафиози Розарио Агро из «Приключений итальянцев в России» и следователя Максима Подберёзовикова из «Берегись автомобиля». Экскурсия рассчитана на двух человек.

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