Камера, мотор! Отправляйся в увлекательное путешествие по кино-Москве, где за два часа прогулки по историческому центру тебя познакомят с обстоятельствами и профессиональными тайнами создания лучших советских фильмов. Среди панорам домов и улиц найдёшь те самые декорации к любимым кинокартинам: «Служебный роман», «Место встречи изменить нельзя», «Подкидыш», «Мимино» и другие. С гидом ты узнаешь, «почему у львов нет зубов» и «где находится нофелет». Увидишь, где бывали «гостья из будущего» Алиса Селезнёва и режиссёр Якин вместе со своей «кикиморой». А ещё тебе расскажут, что связывает мафиози Розарио Агро из «Приключений итальянцев в России» и следователя Максима Подберёзовикова из «Берегись автомобиля». Экскурсия рассчитана на двух человек.