Докер Панк
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное
Про событие
В рамках ХII международного фестиваля документального кино «Докер» состоится показ фильмов в программе «Докер Панк». Эта программа предлагает увидеть работы, что идут вразрез с традиционными канонами документального кино. Фильмы, представленные в этой секции, экспериментируют с формой и стилем, бросая вызов привычным нарративам и расширяя границы документального метода. Насладишься смелыми и нестандартными подходами к сторителлингу, где несовершенство и неформатность становятся основными художественными жестами. После сеанса пройдет обсуждение с авторами кинокартин, где зрители смогут задать вопросы и получить инсайды о создании фильмов, а также о том, что вдохновило режиссёров на такие необычные решения. Вход: свободный донат (0р или свободное пожертвование на усмотрение гостя) Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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