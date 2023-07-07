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Концерт в оранжерее «Вселенная Ханса Циммера»

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Приходи погрузиться в завораживающую вселенную одного из величайших кинокомпозиторов современности — Ханса Циммера! Фантастический по энергетике концерт состоится в тропической оранжерее ВДНХ, где ты насладишься исполнением популярного оркестра HighTime orchestra. Ханс Циммер — автор незабываемых саундтреков к таким культовым фильмам, как «Джеймс Бонд», «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Тёмный рыцарь», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Король Лев», «Человек дождя» и «Топ Ган: Мэверик». Он является двукратным лауреатом премии «Оскар» (на которую был номинирован 12 раз) и четырёхкратным лауреатом премии «Грэмми». Каждая нота будет погружать тебя в захватывающие сюжеты, вызывая целую гамму чувств — от восторга до ностальгии.

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