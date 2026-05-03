Возможность позаниматься йогой в домашней обстановке, но с инструктором. И заодно — потискать котов с их одобрения:) Что нужно взять с собой: — удобную одежду (коврики для йоги предоставляют) — хорошее настроение Инструктор: Арина Чадова. Сертифицированный инструктор Bikram и Power йоги с 2023 года, с регулярной практикой более 8 лет. Преподаватель медитации (обучалась у Романа Наумова), практика более 3 лет. Приходить к 10:00 можно, 30 минут до, а так же 30 минут после практики, посетители могут без доплат находиться в котокафе — пить чай-кофе, общаться с котиками.