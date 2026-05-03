Возраст 16+
Про событие
Возможность позаниматься йогой в домашней обстановке, но с инструктором. И заодно — потискать котов с их одобрения:) Что нужно взять с собой: — удобную одежду (коврики для йоги предоставляют) — хорошее настроение Инструктор: Арина Чадова. Сертифицированный инструктор Bikram и Power йоги с 2023 года, с регулярной практикой более 8 лет. Преподаватель медитации (обучалась у Романа Наумова), практика более 3 лет. Приходить к 10:00 можно, 30 минут до, а так же 30 минут после практики, посетители могут без доплат находиться в котокафе — пить чай-кофе, общаться с котиками.
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Комментарии
Анциферова Ксения25 апреля 2025, 15:59
О, это я еще не пробовала😍
Antonina14 апреля 2025, 04:43
Была сегодня, очень понравилось)
Очень понравилась йога, котята и музыка, под которую занимались. В помещении спокойно, очень приятно находиться внутри