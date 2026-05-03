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Воскресная йога с котиками

Котокафе «Смена», Товарищеский переулок, 4с5

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

Возможность позаниматься йогой в домашней обстановке, но с инструктором. И заодно — потискать котов с их одобрения:) Что нужно взять с собой: — удобную одежду (коврики для йоги предоставляют) — хорошее настроение Инструктор: Арина Чадова. Сертифицированный инструктор Bikram и Power йоги с 2023 года, с регулярной практикой более 8 лет. Преподаватель медитации (обучалась у Романа Наумова), практика более 3 лет. Приходить к 10:00 можно, 30 минут до, а так же 30 минут после практики, посетители могут без доплат находиться в котокафе — пить чай-кофе, общаться с котиками.

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Комментарии

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Виктор
20 июля 2025, 23:17

Очень понравилась йога, котята и музыка, под которую занимались. В помещении спокойно, очень приятно находиться внутри

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Анциферова Ксения
25 апреля 2025, 15:59

О, это я еще не пробовала😍

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Antonina
14 апреля 2025, 04:43

Была сегодня, очень понравилось)

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