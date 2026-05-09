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Тебя ждут: Мафия, Покер, Бункер, Элиас, Уно, Карты и другие культовые игры. продолжительность игровых сессий: до 3 часов. Отличный способ познакомиться и зарядиться настроением. «Музыкальное лото» — до 2-х часов драйва, музыки и веселья. Будешь угадывать знакомые мелодии в хорошей компании. А после завершения игры тебя ждёт бесплатное караоке и вход на дискотеку в клубе до самого утра. Так что вечер игр сможет плавно перетечь в утро танцев.
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