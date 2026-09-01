Возраст 18+
Стендап
Про событие
Колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный формат, который заходит каждому зрителю. Комики, которые выступают в этом формате, — участники таких проектов, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский Стендап на ТНТ, Comedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Самое главное, что состав всегда разный.
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