Экскурсия в Масонский Храм Великой Ложи России, которая проводится самими масонами. Во время экскурсии ты попадёшь в действующий масонский Храм, где члены Братства ведут свои ритуальные работы, в то самое помещение, где проводятся обряды посвящения профанов в члены Ордена Вольных каменщиков. Великая Ложа России (ВЛР) была создана 24 июня 1995 года — первая национальная Великая ложа, воссозданная после запрета масонства в России в 1822 году. В ней есть всё, что раньше ты мог увидеть только в кино и о чём читал в книгах: угольник и циркуль, пол в шахматную клетку, камень и молоток, отвес и шпаги.