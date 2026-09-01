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Экскурсия в действующую Масонскую Ложу

Полтавская улица, 18

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4200₽
Возраст 0+
Необычное

Про событие

Экскурсия в Масонский Храм Великой Ложи России, которая проводится самими масонами. Во время экскурсии ты попадёшь в действующий масонский Храм, где члены Братства ведут свои ритуальные работы, в то самое помещение, где проводятся обряды посвящения профанов в члены Ордена Вольных каменщиков. Великая Ложа России (ВЛР) была создана 24 июня 1995 года — первая национальная Великая ложа, воссозданная после запрета масонства в России в 1822 году. В ней есть всё, что раньше ты мог увидеть только в кино и о чём читал в книгах: угольник и циркуль, пол в шахматную клетку, камень и молоток, отвес и шпаги.

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