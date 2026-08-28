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Ночной микрофон

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

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от 1390₽ до 1890₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Город засыпает — просыпается комедия. Теперь смех работает в ночную смену. Когда город засыпает — просыпается комедия. Ночные стендап-концерты, где опытные комики не дадут уснуть твоему чувству юмора и поднимут настроение всем «совам». Только лучшие телевизионные комики. Проверка материала. Ты услышишь телевизионных комиков, которых ты мог увидеть в таких проектах, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up, Comedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Состав скрыт. Комики на афише — это отображение примерных составов из пула тех, кто тут выступает. Составы — это всегда профессиональные известные комики, участники: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов.

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