В мае устроили экспатам экзамен по русскому прямо на сцене. Получилось так весело, что решили: это только начало. Екатерина Гуськова — преподаватель с 10-летним стажем битвы с иностранным акцентом — снова собирает на сцене московских экспатов из разных уголков мира. В прошлый раз они выжили. В этот раз им придётся сразиться с падежами, ударениями и глаголами движения ещё раз, а заодно рассмешить весь зал. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета / The cost of food and drinks is paid separately and is not included in the ticket price.