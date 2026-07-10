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По-русски нелегко! / Po-Russki — Not Easy: Comedy Show

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

499₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В мае устроили экспатам экзамен по русскому прямо на сцене. Получилось так весело, что решили: это только начало. Екатерина Гуськова — преподаватель с 10-летним стажем битвы с иностранным акцентом — снова собирает на сцене московских экспатов из разных уголков мира. В прошлый раз они выжили. В этот раз им придётся сразиться с падежами, ударениями и глаголами движения ещё раз, а заодно рассмешить весь зал. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета / The cost of food and drinks is paid separately and is not included in the ticket price.

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