Юмористическо-терапевтическое шоу, в котором комики обсуждают проблемы со зрителями из зала. Три комика вызывают по очереди на сцену человека из зала, который согласен обсудить свой запрос. Комики-терапевты совместно со зрителем-пациентом решают его проблему.