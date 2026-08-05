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Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Юмористическо-терапевтическое шоу, в котором комики обсуждают проблемы со зрителями из зала. Три комика вызывают по очереди на сцену человека из зала, который согласен обсудить свой запрос. Комики-терапевты совместно со зрителем-пациентом решают его проблему.
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