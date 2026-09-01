ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Стендап-концерт Саши Малого

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Саша Малой — стендап-комик, путешественник и восходящая модель. В своих соцсетях Саша соблазняет зрителей на концерты не только юмором, но и горячими фотками. Несмотря на это, Саша до сих пор считается одним из самых экспрессивных и до умиления искренних резидентов Стендап Клуба #1. Малой снимался в разных шоу: «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны». А ещё снял два сольных концерта «Консьерто Вульгар» и совсем новый — «Падший ангел».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста