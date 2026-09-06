ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Авторские и мировые хиты на Высоте

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 10

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Панорамный вид на центр города, солнце, медленно опускающееся за горизонт, и любимые песни в живом исполнении. Никакой суеты и шума — только музыка, небо над головой и момент, который хочется прожить снова. Тебя ждут авторские композиции Свята, полюбившиеся широкой аудитории, а также знаменитые хиты, знакомые каждому. Музыкант умело находит баланс между лёгким звучанием и эмоциональной глубиной до мурашек. Этот концерт не только о музыке, а также про ощущение свободы, счастливые моменты, которые не хочется отпускать. Про возможность ненадолго забыть о времени и просто быть здесь и сейчас. Выступает: Свят — музыкант, актер и талантливый сонграйтер. Музыка Свята это романтический слог и атмосферные мелодии для всех ценителей душевной эстетики. Свят является талантливым продюсером и сонграйтером, за свою карьеру музыкант успел спродюсировать не мало треков больших артистов. Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на вечернюю Москву, а также кухня и бар.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста