Панорамный вид на центр города, солнце, медленно опускающееся за горизонт, и любимые песни в живом исполнении. Никакой суеты и шума — только музыка, небо над головой и момент, который хочется прожить снова. Тебя ждут авторские композиции Свята, полюбившиеся широкой аудитории, а также знаменитые хиты, знакомые каждому. Музыкант умело находит баланс между лёгким звучанием и эмоциональной глубиной до мурашек. Этот концерт не только о музыке, а также про ощущение свободы, счастливые моменты, которые не хочется отпускать. Про возможность ненадолго забыть о времени и просто быть здесь и сейчас. Выступает: Свят — музыкант, актер и талантливый сонграйтер. Музыка Свята это романтический слог и атмосферные мелодии для всех ценителей душевной эстетики. Свят является талантливым продюсером и сонграйтером, за свою карьеру музыкант успел спродюсировать не мало треков больших артистов. Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на вечернюю Москву, а также кухня и бар.