«Hello», «Someone Like You», «Rolling in the Deep» – их пели на стадионах для сотен тысяч. Здесь они прозвучат для 90 человек. Известная джазовая певица Аня IVY не исполняет Адель – она переводит эти песни на свой язык. Живой джаз, авторская импровизация, голос, который не имитирует, а чувствует. И от этого песни, которые вы знаете наизусть, вдруг трогают по-новому. Глубже. Ближе. Крыша на Новослободской – это старая Москва внизу, закатное небо над головой и никакой суеты. Только столики, свечи, гирлянды, тёплые пледы и город, который зажигается прямо во время концерта. Камерно настолько, что музыка звучит почти как личное – можно закрыть глаза, подпевать шёпотом или просто сидеть и наконец выдохнуть.