ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Адель: стадионные хиты в камерном звучании джаза на открытой крыше

Крыша Novotel, Новослободская улица, 23

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 7300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«Hello», «Someone Like You», «Rolling in the Deep» – их пели на стадионах для сотен тысяч. Здесь они прозвучат для 90 человек. Известная джазовая певица Аня IVY не исполняет Адель – она переводит эти песни на свой язык. Живой джаз, авторская импровизация, голос, который не имитирует, а чувствует. И от этого песни, которые вы знаете наизусть, вдруг трогают по-новому. Глубже. Ближе. Крыша на Новослободской – это старая Москва внизу, закатное небо над головой и никакой суеты. Только столики, свечи, гирлянды, тёплые пледы и город, который зажигается прямо во время концерта. Камерно настолько, что музыка звучит почти как личное – можно закрыть глаза, подпевать шёпотом или просто сидеть и наконец выдохнуть.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста