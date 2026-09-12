Этот вечер посвящён фортепиано как пространству для эксперимента, импровизации и внимательного слушания. Формат Московский день фортепиано (Moscow Piano Day) предполагает сосуществование разных программ и художественных подходов в рамках одного концерта — здесь нет единого сценария, но есть общее поле, в котором встречаются совершенно непохожие музыканты. Фортепиано выходит за пределы привычного жанрового контекста. Оно перестаёт быть просто «инструментом» и становится способом исследовать звук, форму и время. Каждый пианист приносит своё — свою манеру, свою тишину, своё понимание того, что такое музыка сегодня. В этом разнообразии и рождается главное: ощущение живого, сиюминутного высказывания.