Кульминацию летнего сезона
Крымский Вал, 9, стр. 22
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
12 часов дневных танцев на летней террасе с тремя иностранными хедлайнерами и долгожданным лайвом. Расширяют программу и настраиваются на мощную волну минималистичного звучания. Начнут ранним вечером под сет одного из хедлайнеров.
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