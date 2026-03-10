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Белая вечеринка на крыше

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

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от 1500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2000 человек соберутся на крыше, чтобы закрыть сезон вечеринок на свежем воздухе для любителей закатной романтики под брызги шампанского. Вся Москва снова встретится на ежегодной коктейльной вечеринке, которая закрывает сезон летних вечеринок на крыше в центре столицы. Не пропусти долгожданную вечеринку на роскошной террасе. Дресс-код: Белый верх и низ.

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