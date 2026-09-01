Где мой 2008?
ул. Новорязанская д.23
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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash. В эту ночь ты откроешь портал в ту эпоху: — легендарные клубные хиты 2008-го; 16:00 Twist 17:30 Vegas 19:00 Fridrikh 20:30 Lekhem
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