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Иммерсивный фэшн-спектакль «имярек»

Монолит Холл, Михайловский проезд, 3В

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 9000₽
Возраст 16+
Спектакли
Вечеринки
Необычное

Про событие

Пластический иммерсивный фэшн-спектакль на стыке театра, моды и кинореальности. Это первый проект новой культурной платформы, которая объединяет молодых дизайнеров, независимые бренды и современных художников. После московской премьеры «имярек» продолжит развиваться через новые постановки и события в Москве и других городах России. Через историю кризиса идентичности спектакль показывает более 50 коллекций независимых дизайнеров, превращая их в часть единого художественного высказывания. Тебя ждёт: • пластический спектакль в 4 актах • мультимедийная кинореальность • 50+ независимых дизайнеров и брендов • Вип-перформанс • pop-up market • пати при участии Kurs Radio Лайнап: dj улыба b2b vyaliyy nttrl (live) ГОСТ ЗВУК 4+4 Flaty • Vtgnike • OL • low808 + секретный гость TBA

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