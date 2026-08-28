В этот вечер Yauza превращается в театр с танцполом вместо кресел в партере и сменой диджеев вместо антракта. Тебя ждёт иммерсивное представление, в котором музыка, свет, декорации и перформанс складываются в один большой спектакль. Здесь каждый, кто окажется на вечеринке, автоматически становится частью постановки. В программе вечера — диджей-сеты, театральные образы и секретный гость, имя которого останется за кулисами до последнего момента. В ролях: Gleb Filipchenkow & Steveaio (live) Catmoonk (live) Alexey Union Kinky Sound Stereoporno Jenia Vice Far Secret Guest Будь внимателен: наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Бронь стола по тел.