У Кассеты клипы всегда, как кино. Теперь без «как»: в ДК Альфа Кристалл — премьерный показ первой серии сериала «Психология кошмаров», где Кассета в главной роли. После титров — вечеринка до утра. Кассета выходит из кадра на сцену. С ним в лайнапе The Dawless — с ними у него Kino, Artur Kreem и Недры — с ними «Ателье», остальные — только самые близкие. Кассета Тося Чайкина Artur Kreem Magu Недры The Dawless Dopefisher Camznaew Low Liquid Wasta Orbly Показ в 20:00. До 21:30 вход бесплатный по регистрации — и на показ, и дальше на вечеринку. После 21:30 вход по билетам.