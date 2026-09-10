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Психология кошмаров

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

У Кассеты клипы всегда, как кино. Теперь без «как»: в ДК Альфа Кристалл — премьерный показ первой серии сериала «Психология кошмаров», где Кассета в главной роли. После титров — вечеринка до утра. Кассета выходит из кадра на сцену. С ним в лайнапе The Dawless — с ними у него Kino, Artur Kreem и Недры — с ними «Ателье», остальные — только самые близкие. Кассета Тося Чайкина Artur Kreem Magu Недры The Dawless Dopefisher Camznaew Low Liquid Wasta Orbly Показ в 20:00. До 21:30 вход бесплатный по регистрации — и на показ, и дальше на вечеринку. После 21:30 вход по билетам.

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