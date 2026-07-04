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RNDM ночь

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внутри клуба 100% продюсерский состав с заметным женским акцентом в лайнапе. Главный хайлайт ночи — Sestrica с лайвом. Компанию ей составят Helga Zeit и Lavia, недавно отметившиеся на последней компиляции, а также проверенные "рандомным танцполом" артисты Damne и Sway. Во дворе: близкие друзья клуба с более лёгким, летним и индивидуальным звучанием. Rooina и Саша Шулико отвечают за настроение закатных часов, Впервые на RNDM ночь выступит «демон грусти» — Вася Волчок, а утро по традиции встретим с Пашей Волковым.

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