Внутри клуба 100% продюсерский состав с заметным женским акцентом в лайнапе. Главный хайлайт ночи — Sestrica с лайвом. Компанию ей составят Helga Zeit и Lavia, недавно отметившиеся на последней компиляции, а также проверенные "рандомным танцполом" артисты Damne и Sway. Во дворе: близкие друзья клуба с более лёгким, летним и индивидуальным звучанием. Rooina и Саша Шулико отвечают за настроение закатных часов, Впервые на RNDM ночь выступит «демон грусти» — Вася Волчок, а утро по традиции встретим с Пашей Волковым.