Здесь регулярно проходят андеграунд-вечеринки российских и западных диджеев. В клубе звучит синти-поп, диско, техно, регги и хаус. Фирменные коктейли на основе настоек и горячих алкогольных напитков. Большую часть меню составляет стритфуд: греческие гиро, фирменные бургеры и сэндвичи, а также вегетарианские блюда с овощами на гриле. Просторный зал оформлен в стиле лофт, на стенах - абстрактные картины и огромная голова, стилизованная под лиса. пт,сб 23:00–07:00 Сайт: https://www.rndm.club/
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Комментарии
Lange Lidiya23 октября 2021, 16:41
Классное атмосферное местечко. Часто проводят вечеринки совмещая современное искусство и музыкальные ритмы. Радует разновозрастная публика
Отличные мероприятия, небольшое но приятное место