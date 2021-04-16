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RNDM

Москва, Наставнический переулок, 13-15с3

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Здесь регулярно проходят андеграунд-вечеринки российских и западных диджеев. В клубе звучит синти-поп, диско, техно, регги и хаус. Фирменные коктейли на основе настоек и горячих алкогольных напитков. Большую часть меню составляет стритфуд: греческие гиро, фирменные бургеры и сэндвичи, а также вегетарианские блюда с овощами на гриле. Просторный зал оформлен в стиле лофт, на стенах - абстрактные картины и огромная голова, стилизованная под лиса. пт,сб 23:00–07:00 Сайт: https://www.rndm.club/
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Комментарии

А
Арсений
8 сентября 2023, 16:55

Отличные мероприятия, небольшое но приятное место

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Lange Lidiya
23 октября 2021, 16:41

Классное атмосферное местечко. Часто проводят вечеринки совмещая современное искусство и музыкальные ритмы. Радует разновозрастная публика

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