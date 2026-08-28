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Сабгейз X Сомнамбулизм (Subgaze x Somnambulism)

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Сабгейз (Subgaze) переходит на тёмную сторону и масштабирует своё присутствие на два танцпола совместно с молодой, но радикально амбициозной формацией Сомнамбулизм (Somnambulism). Два пространства клуба будут полностью подчинены плотному техно-груву с выраженным индастриал-акцентом. Двоевластие техно: внутри — тёмный, выверенный, тяжеловесный рейв-формат с пробивными лайвами и диджей-сетами от весомых представителей сцены Москвы и Санкт-Петербурга. Снаружи (двор) — функционирует в экспериментальном танцевальном потоке, смещаясь от злого электро к берлинскому саунду от авторитетных артистов, органично включившихся в философию Сабгейз (Subgaze). В клубе будет кастомная инсталляция с визуальным артом, световым контуром для двора, плотные стробоскопические паттерны внутри и максимальная концентрация на деталях в клубном пространстве. Основная сцена: АНДР Amplitude lifeforms ALVSM DBaldokhin Elovo Zaur Gapienko Двор: Altruck Der Blitz Eye Que Indict Overkwacid Xiewrong

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