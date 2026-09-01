ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Где мой 2008?

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash В эту ночь откроется портал в ту эпоху: — легендарные клубные хиты 2008-го — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков При участии резидентов Discotheque, которые в 2008-ом делали одни из самых популярных вечеринок в России: 21:00 TWIST 22:00 VEGAS 23:00 FRIDRIKH 00:00 LEKHEM 01:00 FRIDRIKH 02:00 VEGAS 03:00 LEKHEM 04:00 b2b2b

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста